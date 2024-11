- My Hotel : enquête dans le Chicago des années 50

Publié le Lundi 18 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Je peux avoir une chambre pour une heure avec la demoiselle ?

Bienvenue à Chicago, dans les années 50. Vous venez de prendre la direction du Griffin Royal Hotel. Autrefois haut lieu de la ville, il est désormais à l'abandon : votre oncle, le propriétaire, a été sauvagement assassiné il y a une vingtaine d'années. Vous avez décidé de revenir sur place pour non seulement faire revivre les lieux mais, en plus, élucider le mystère de ce meurtre.A Chicago, 4 factions se partagent la ville : La Police Locale, la Mafia Italienne, le Gang Russe et la mystérieuse organisation Damoclès. Vous allez devoir accepter leurs missions, gagner leur confiance... et tenter d'obtenir d'eux des réponses.Vous devrez aussi gérer l'hôtel et faire attention aux demandes des clients.Développé par BrainSwapper, My Hotel, un petit jeu indé d'aventure, vient de sortir sur Steam . Il est proposé à moins de 20 €.