DOOM: The Dark Ages annoncé pour le 15 mai

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Chérie, ça va trancher

Microsoft a dévoilé la date de sortie de son DOOM: The Dark Ages lors d'un Xbox Developer Direct paru hier soir. Le jeu sera inclus dans le Game Pass.Les développeurs ontr publié une nouvelle vidéo présentant du gameplay. C'est toujours aussi violent, toujours aussi sanglant mais moins rapide : cela résulte d'une volonté de proposer un jeu différent de Doom, sorti en 2016 et dont il s'agit ici de la préquelle. Un jeu bourrin, pas forcément nerveux, mais proposant un autre type de challenge.Vous allez donc incarner le Slayer face à nouveau à d'innombrables démons. Vous pourrez piloter un mecha, Atlan, pour affronter les bêtes les plus géantes et chevaucher un dragon de guerre cybernétique pour des combats aériens...Le jeu est prévu sur PC et Xbox Series, mais aussi sur PS5.