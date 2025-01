- Ninja Gaiden II Black annoncé et déjà disponible

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Remise au goût du jour

Si Ninja Gaiden 4 a été annoncé, Koei Tecmo et Xbox ne s'arrêtent pas là avec la célèbre franchise puisqu'un remastered de Ninja Gaiden II vient d'être annoncé... et est déjà sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est accessible également via le Xbox Game Pass.Plus qu'une simple remise à niveau, ce Ninja Gaiden II Black ajoute tout un tas de petites choses. On a bien entendu des graphismes améliorés, avec notamment le démembrement et le sang remastérisés pour être plus impactants à l'écran, plus d'armes, plus de coups, mais aussi des personnages supplémentaires ( Momiji, Ayane et Rachel) et un mode pour débutants, le mode héros permettant d'ajouter un soutien lors des moments les plus difficiles.Le jeu est jouable en 4K à 120 fps sur PC et Xbox Series X.