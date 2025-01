- Ninja Gaiden 4 annoncé

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Mouais...

Ninja Gaiden 4 a été annoncé. Il est développé par Platinum Games. Il sortira sur PC et Xbox Series. Même s'il est estampillé Xbox Game Studios, on suppose qu'il débarquera aussi sur PS5 à un moment ou un autre...En tout cas, la nouvelle bande-annonce dévoile un nouveau personnage, Yakumo, du clan Raven. Il va affronter le Dragon Noir qui ravage la ville de Tokyo.Le héros habituel, Ryu Hayabusa sera aussi de la partie.Ça reste un jeu d'action survitaminé, mais qui semble terriblement ancré dans ses habitudes nippones, vue la bande-annonce (le passage dans la plateforme/train à 1'15 de la vidéo est typique). Bref, pas ma came.