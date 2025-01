- Assassin's Creed Shadows dévoile son Story Trailer

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Le jeu sort de l'ombre

Déjà repoussé deux fois, Assassin's Creed Shadows devrait bel et bien sortir le 20 mars prochain. Il sera disponioble sur PC, PS5 et Xbox Seies.Le jeu est ouvert à la précommande. Notez qu'on pensait qu'il l'était déjà... pour preuve, la version collector est épuisée depuis plusieurs mois déjà... A 240 balles, ça prouve que les gens ont beau gueuler parce que leur pouvoir d'achat est en baisse, ça ne les empêche pas de vider leur compte pour des jeux vidéo et des figurines.En tout cas, on l'attend avec impatience, ce nouvel opus. On vous rappelle qu'il vous envoie dans le Japon du 16ème siècle, à suivre les histoires de Naoe, une shinobi Assassin originaire de la Province d’Iga et Yasuke, le légendaire samurai noir.On vous rappelle aussi, putain de bordel de merde, qu'il s'agit d'un jeu vidéo, pas d'un témoignage historique.Une nouvelle bande-annonce, dévoilant l'histoire du jeu, a été publiée :