- South of Midnight : une date de sortie et une bande-annonce

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Excitant

Le très prometteur South of Midnight s'est offert une nouvelle bande-annonce, dévoilant son histoire, et une date de sortie. Ce sera pour le 8 avril. Le jeu sera disponible sur PC et Xbox Series. Il sera aussi proposé via le Game Pass.L'histoire d'une petite connasse qui fait chier sa mère (comme tous les enfants, quoi) et qui regrette d'avoir été horrible une fois sa mère clamsé.Jeu édité par Microsoft et développé par Compulson Games, South of Midnight est un jeu d'action-aventure inspiré des légendes vaudou du sud des USA.Le jeu raconte l'histoire de Hazel, une jeune femme qui vit à Prospero. Quand un ouragan frappe la région, d'antiques créatures reviennent à la vie. Rêve et réalité se mélangent... Hazel va plonger dans les secrets mieux gardés de sa famille pour lutter contre ces monstres et, surtout, découvrir qui elle est vraiment. Car Hazel est une tisseuse, c'est-à-dire une personne capable d'utiliser les fils du destin pour réparer les anomalies des personnes ou des lieux.Ça a l'air toujours aussi intéressant. On a vraiment hâte de mettre la main dessus. Pire : c'est sans doute l'un des jeux qui nous excite le plus en ce début d'année.