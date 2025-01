- Clair Obscur : Expedition 33, le RPG inspiré par la Belle Époque, se dévoile

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi beau

Lors de son Developer Direct, Microsoft Xbox a dévoilé une nouvelle bande-annonce du RPG au tour par tour Clair Obscur : Expedition 33 qui se déroule dans un monde surréaliste inspiré de la Belle Époque en France.On vous rappelle que vous allez y incarner des membres du corps Expeditioners, lancés sur les traces de la Peintre, qui une fois par an se réveille et sème la mort derrière elle avec ses peintures durant 24 heures. Vous pourrez contrôler jusqu'à 6 personnages dans votre groupe.Le jeu vient d'être annoncé pour le 24 avril prochain. Il sortira sur PC, Xbox Series et PS5. Il sera inclus dans le Game Pass. Il s'agit du premier jeu du studio Sandfall Interactive.La nouvelle bande-annonce est elle aussi alléchante.