- Endless Legend 2 annoncé pour cette année

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Une bonne nouvelle

Le studio parisien Amplitude Studios a annoncé le développement d'Endless Legend II qui fait suite à... euh... Endless Legend premier du nom...Le jeu sortira en accès ancitipé dans quelques semaines. Il sera disponible sur PC, via Steam Mélangeant des choses du premier opus avec leur jeu 4X Humankind, Endless Legend II est un jeu de stratégie qui se déroule à Saiadha, une planète océanique dont les eaux sont en reflux, et il faudra gérer ce paramètre puisque l'environnement sera en constante évolution.Plusieurs factions, avec leurs propres avantages et inconvénients, leurs propres forces et faiblesses et leur propre gameplay, seront proposées.