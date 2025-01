- Final Fantasy VII Rebirth est sorti sur PC

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Voyage dans le Cloud

Final Fantasy VII Rebirth est désormais disponible sur PC. Pour rappel, le jeu est sorti au début de l'année dernière sur PS5 et nous l'avions testé à cette occasion Il s'agit de la suite de Final Fantasy VII remake. On vous rappelle aussi qu'il s'agit du deuxième opus d'une trilogie. Le troisième opus devrait, quant à lui, sortir en 2026. Et c'est toujours signé de nos amis de chez Square Enix.Le jeu est toutefois indépendant et ne nécessite pas le premier opus pour être joué, même si vous risquez de passer à côté de pas mal d'infos...Une nouvelle bande-annonce a été publiée :