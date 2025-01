Phantom Breaker : Battle Grounds Ultimate repoussé au 17 avril

Publié le Lundi 27 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Poupées baston

Signé Rocket Panda Games, le beat'em all à scrolling horizontal Phantom Breaker : Battle Grounds Ultimate vient d'être repoussé au 17 avril.L'équipe de développement peaufine le jeu et corrige les derniers bugs avant de lancer son jeu.L'histoire, basique, d'un ennemi nommé Phantom qui cherche à retrouver ses anciens pouvoirs destructeurs, n'est que prétexte à de la baston.Avec ses graphismes mangas kawaï, le jeu reste un jeu de combat, jouable jusqu'à 4 joueurs en coop local mais aussi jusqu'à 8 en Versus si vous voulez affronter vos amis.Le jeu est crossplay et sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.