(TEST) Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le strict minimum à prix fort

Oh, ils vont bien être capables de nous sortir la version Super HD sur Switch 2, hein... En attendant, après la version Wii, après la version 3DS, voici la version Nintendo Switch de Donkey Kong Country Returns.C'est donc la troisième fois que je teste le jeu. Et la troisième fois que je me rends compte que je suis d'une nullité consternante sur ce titre.Je ne suis pas spécialement mauvais sur les jeux de plateformes, normalement, mais celui-ci, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Je saute comme un débile, je rate chaque plateformes... je mets deux heures à passer à un niveau... D'un autre côté, pour un jeu dont la durée de vie est normalement de 6 à 8 heures, moi ça m'en fait 25.Enfin bref. Que peut-on dire de ce qui est, malgré tout, un excellent jeu, si ce n'est qu'il est quand même vendu un poil cher ?