Quelle est la différence entre un disque dur HDD et SSD ?

Publié le Lundi 27 janvier 2025 à 09:44:59 par Exterieur

Où peut-on se procurer des modèles de disques dur SSD ou HDD ?

Disque dur SSD ou HDD : quelles sont les différences ?

Disque dur SSD

Disque dur HDD

En seulement quelques années, les disques durs SSD se sont très rapidement imposés comme des concurrents incontournables face aux disques durs HDD. Et pourtant, face à ce bouleversement dans le domaine informatique, bon nombre de consommateurs ne savent pas encore comment choisir entre un disque dur SSD ou un disque dur HDD.Si vous vous trouvez dans ce type de situation, voici toutes les informations à prendre en compte pour trouver et choisir un modèle de disque dur vraiment adapté à votre besoin !Pour comparer les caractéristiques très précises des disques durs, qu'il s'agisse de disques durs SSD ou HDD, il est aujourd'hui préférable de vous tourner vers des boutiques en ligne spécialisées. En effet, vous y trouverez les divers modèles de disques SSD , mais aussi des disques HDD, avec un choix bien plus important qu'un magasin local.Par ailleurs, si vous souhaitez comparer des critères très précis pour choisir un disque dur SSD ou HDD, les boutiques en ligne les plus sérieuses vous proposeront davantage de filtres, en complément des nombreux avis des autres utilisateurs…Vous avez décidé de partir réaliser une virée shopping en ligne en vous procurant un nouveau disque dur pour votre ordinateur ? Pour vous aider à choisir entre ces deux possibilités, voici les principales différences à prendre en compte entre un disque dur SSD et HDD :De nos jours, les disques durs SSD sont bien plus populaires que les disques durs HDD, mais y a-t-il des raisons qui pourraient expliquer cet avis général ? Les disques durs SSD sont très rapides pour démarrer votre ordinateur, charger vos applications, ou même pour transférer des fichiers. A l'heure où les gains de productivité sont très suivis ( voir la source ), même dans un cadre professionnel, cela peut expliquer ce choix par les grandes entreprises.Par ailleurs, les disques durs SSD sont réputés pour être très silencieux, ce qui signifie que vous n'entendrez aucun son mécanique pendant que vous utilisez votre ordinateur. En contrepartie, un disque dur SSD a souvent l'inconvénient d'être légèrement plus cher, surtout en comparant le prix par Gigaoctet. Néanmoins, ce calcul doit être réalisé en fonction du gain de temps apporté par ce type de disque dur, et pas seulement en fonction de la différence de prix.Si vous avez un petit budget, alors vous devriez être probablement plus intéressé par les disques durs HDD ! En effet, ces disques durs ont l'avantage d'être proposés à des prix bien inférieurs aux disques durs SSD. En tenant compte de la capacité de stockage d'un disque dur SSD et d'un disque dur HDD, vous verrez aussi que le disque dur HDD propose une capacité de stockage supérieure pour un coût moindre.Si cela est un réel avantage face aux disques durs SSD, les disques HDD ont néanmoins des inconvénients. En effet, ces disques durs sont bien plus lents, notamment pour le démarrage de l'ordinateur et pour le transfert de fichiers. Enfin, si vous appréciez le silence, alors vous devriez être très rapidement ennuyé par ce type de disque dur, car les disques durs HDD sont bien plus bruyants.