- Momodora: Moonlit Farewell, un metroidvania très manga

Publié le Vendredi 31 janvier 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Dernier né de la saga Momodora, le jeu Momodora: Moonlit Farewell sort sur consoles le 6 février prochain. Il est disponible sur PC depuis un an déjà. Il débarque sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.On y suit les aventures de Momo, la grande prêtresse du village de Koho, qui doit venir en aide à son peuple, réduit en esclavage par des démons à la solde du sonneur de cloches.Ce jeu d'action et de plateformes en pixel art est destiné à un large public, puisque sa difficulté est ajustable. L'action se veut rythmée et outre de nombreux ennemis tout au long des niveaux, vous affronterez des boss qui vous donneront du fil à retordre.