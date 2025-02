- Vaultbreakers : découvrez ce nouvel Action-RPG PvP

Publié le Vendredi 31 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le Playtest ouvre ses portes aujourd'hui

Développeur et éditeur de jeux tels que Forced, Forced Showdown et Minion Masters, BetaDwarf vient d'annoncer le développement d'un nouveau titre, baptisé Vaultbreakers. Bonne nouvelle, il débarque même en Playstest à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 7 février. Si vous voulez une clef pour y participer, rendez-vous sur le site officiel . C'est sur PC uniquement.Vaultbreakers est présenté comme un Action-RPG en 3D isométrique qui mélange PvP et PvE, autrement dit, les joueurs se mettent sur la gueule et le jeu leur envoie aussi des ennemis pour corser le tout.Jouable seul ou avec des potes, le jeu vous plonge dans un monde Fantasy où vous irez explorer des forêts, des grottes, des zones polluées...Bien évidemment, plusieurs champions sont à incarner, chacun avec son style de combat qui lu iest propre. Ajoutez des quêtes, un classement mondial, des défis et le tour est joué.