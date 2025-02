- L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur Demo pour le 24 avril

Publié le Vendredi 7 février 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

C'est dans les vieux pots...

L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur est un remake du jeu d'aventure éponyme conçu par Benoît Sokal, créateur de la saga Syberia, et sorti en 1999.Il s'agit d'un jeu d'exploration et d'aventure, de type point'n click, dans lequel vous incarnerez un journaliste intrépide, avec pour objectif de trouver l'oeuf de l'oiseau blanc et de le ramener en Amerzone à bord de l'hydraflot.Le jeu, initialement prévu pour l'année dernière, a été repoussé et sa nouvelle date de sortie vient d'être annoncée. Le jeu sortira le 24 avril prochain.Sachez qu'une démo est d'ores et déjà disponible sur PC, via Steam , mais aussi sur PS5 et Xbox Series. Le jeu sortira, d'ailleurs, sur ces trois plateformes.