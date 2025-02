Publié le Vendredi 14 février 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Boisson à vomir, jeu à aimer ?

Milestone remet le couvert avec sa série de jeux Supercross. Un sport sponsorisé par une boisson de merde, totalement immonde, que s'enquillent par parquets de douze les tâcherons qui n'ont aucun goût, j'ai cité le Monster Energy. C'est tellement inapproprié... Un peu comme si la Ligue 1 était, je ne sais pas moi, sponsorisée par une chaîne de Fast-Food, tiens. Inconcevable, non ?En tout cas, le nouvel opus de Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game sortira le 10 avril prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.Ce n'est pas la meilleure série du studio, mais on espère un vrai renouveau et plus de précision dans le gameplay. En tout cas, le jeu dévoile deux circuits, Anaheim 1 et Glendale dans leurs configurations de 2025.Des circuits inédits, créés par les développeurs, seront aussi de la partie.Enfin, on nous promet une mise à jour graphique importante, via l'Unreal Engine 5, une IA neuronale avancée, un gameplay plus réaliste et immersif, et un meilleur contrôle des mouvements.