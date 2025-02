- Schrodinger's Cat Burglar, un jeu quantique

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

A la fois bon et mauvais ?

Jouable en solo ou en coop via un écran partagé, Schrodinger's Cat Burglar sortira prochainement sur PC, sur Steam . Le jeu est signé Abandoned Sheep et propose même une démo actuellement.Dans le jeu, vous allez incarner un chat, façon Shrodinger ( on vous laisse découvrir de quoi il s'agit si vous ne connaissez pas). Il peut être à deux endroits en même temps, tout en n'étant nulle part. En effet. Seul, il est détectable. Mais il a la capacité de se diviser en deux êtres, pour être à deux endroits en même temps. Mais comme c'est impossible, il n 'existe pas et ne peut pas être détecté. Et c'est avec ça que vous allez tenter de vous évader d'un labo.Bon chance.