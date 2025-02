- Solasta II sort sa démo pour le Steam Next Fest

Publié le Vendredi 21 février 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Et il vous demande vos avis

Les jeux français aussi profitent de la semaine du Steam Next Fest et ils ont besoin de vous. Solasta II sort à une date indéterminée cette année mais a déjà préparé une démo pour demander à sa communauté de l’accompagner dans la dernière ligne droite du développement.



Ce RPG classique vous plonge dans le continent fantastique de Neokos à la tête d’un groupe de quatre héros. Le fameux quatuor composé d’un paladin,d’une roublarde, d’un ensorceleur et d’une guerrière doit résoudre le mystère du village de Tor Wen. Les joueurs dépendront de jets de dés pour chaque action à la manière d’un jeu de rôle sur table traditionnel.



C’est pendant la période du 24 février au 3 mars que vous intervenez : faites vos retours sur le jeu pour affiner les mécaniques et en échangeant avec l’équipe de Tactical Adventures sur leur serveur Discord. Pour vous motiver, découvrez sans plus attendre le joli trailer préparé par leurs soins.