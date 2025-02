Gog.com, les soldes du moment

Publié le Samedi 22 février 2025 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Une belle promo sur les roguelikes

Les best-sellers :

Uniquement sur Gog.com :

Les Bons Vieux Jeux :

Promo Violent & Fast Paced :

Promo Git Gud :

Chaque semaine, Gog.com propose des jeux à prix cassés, en soldes, selon différentes catégories.Comme d'habitude, nous avons extrait quelques titres de jeux de la liste.Nos préférences sont en gras.Kingdom Come: Deliverance Royal EditionFallout 3: GOTY EditionSilent Hill 4: The RoomF.E.A.R. PlatinumParadise KillerStrangleholdMortal Kombat 4Warhammer: Mark of Chaos - Gold EditionWarhammer 40k : Fire WarriorGexMoonstone : A hard days knightEvenicle 2Chicken Strike: Cluck OpsThe Elder Srolls 3: Morrowind GOTY EditionMad MaxDino CrisisFalloutDOOM 3Robo Cop : Rogue CityTrepang 2 - Banger EditionEverspaceFTL: Advanced EditionDarkest Dungeon IIDead Cells : Medley of Pain BundleBlasphemousSteelrising - Bastille Edition