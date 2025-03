- Chains of Freedom : un nouveau jeu d'aventure tactique pour le 15 avril

Publié le Vendredi 21 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi alléchant

Nordcurrent Labs, le studio lituanien, a annoncé la sortie de son jeu d'aventure tactique au tour par tour, j'ai cité Chains of Freedom, pour le 15 avril prochain. Il sera disponible sur PC, Xbox Series, PS4 et PS5.Le jeu vous plonge en Europe de l'Est, alors que le monde est ravagé par un biocristal appelé Eden. De bases militaires en villages contaminés, en passant par des usines abandonnées, vous allez devoir faire face aux nombreuses mutations qui corrompent les lieux, les animaux, les habitants... Vous faites partie d'une escouade de soldats livrée à elle-même après le crash de son hélicoptère. Il faudra explorer, trouver des ressources, améliorer son équipement...Si l'exploration se fera en temps réel, les combats seront, eux, au tour par tour.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.