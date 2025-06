The First Descendant : nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 09:35:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle saison en approche

Pour rappel, The First Descendant est un jeu de tir à la 3e personne en multijoueur. Vous devrez coopérer avec vos alliés et accomplir des missions pour repousser l'invasion des créatures venues du continent d'Ingris.Vous y jouez un Légataire, une sorte de surhomme qui a pour mission de sauver l'humanité. Créés pour lutter contre l'invasion Vulgus et leurs armes destructrices, les Colosses, ces Légataires ont une force physique supérieure à la normale et sont dotés de pouvoirs magiques.Le jeu est disponible depuis juin dernier sur PC, PS4 / PS5, Xbox One et Xbox Series.Une nouvelle saison, la saison 3, baptisée "Percée", sortira le 7 août prochain. Elle s'illustre dans une nouvelle vidéo.Au menu, le nouveau champ massif des Plaines d’Axion, le Vélo Aérodynamique et Le Raid du Champ de Colosses, mais aussi beaucoup d'autres nouveautés.Un livestream est prévu jeudi pour en dévoiler plus.