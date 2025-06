Endless Legend 2 sort le 7 août

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Comment ruiner ses vacances

Suite d'Endless Legends, il s'agit une nouvelle fois d'un 4X. Il se déroule sur Saiadha, une planète océanique dont les eaux sont en reflux. Et c'est cette composante qu'il faudra prendre en compte pour développer votre civilisation, dans un environnement en constante évolution.Le jeu est attendu en accès anticipé pour cet été. Il sortira le 7 août, sur PC, via Steam 5 factions seront proposées. Chacune possède son propre style de jeu, ses propres mécaniques et sa propre histoire. Le jeu inclut des mécaniques de RPG grâce à des héros qui prendront la tête des armées.Vous croiserez, au fil de votre exploration du monde, de nouvelles factions mineures. Vous pourrez choisir de les exterminer ou les intégrer à la vôtre, voire les laisser indépendantes mais faire du négoce avec elles.Les cartes sont générées aléatoirement. Au fur et à mesure que vos villes s'étendent, il faudra développer votre technologie, via un arbre de recherches.Une nouvelle bande-annonce pour accompagner la révélation de la date de sortie a été publiée :