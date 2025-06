Directive 8020, le jeu d'horreur signé Supermassive Games se dévoile

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Vous n'êtes pas seul (et parfois, c'est un problème)

Prévu pour le 2 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, Directive 8020 raconte l'histoire des astronautes du Cassiopée. Quand le vaisseau s'écrase sur la planète Tau Ceti f, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls... la serre hydroponique est envahie par une substance extraterrestre et deux membres d'équipage se retrouvent face à leur double extraterrestre... mais en mode "chasseur".Une nouvelle bande-annonce a été publiée et dévoile le scanner, qui permet de découvrir si un membre d'équipage est humain ou alien...Vous y découvrirez aussi la mécanique des "Turning Points" qui permet de revenir à certains moments clefs de l'histoire et de changer votre décision.Le jeu est développé par Supermassive Games, spécialistes des jeux d'horreur, puisqu'on leur doit notamment Until Dawn ou The Quarry.