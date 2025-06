NORSE: Oath of Blood, le jeu tactique de vikings dévoile son histoire

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

La vengeance du viking

Dans NORSE: Oath of Blood, vous jouez Gunnar, un jeune viking contraint à l'exil après que son père a été assassiné par Steinarr Lance-Lointaine. Votre village a été réduit en poussière, votre peuple est parti aux quatre vents... l'heure de la vengeance a sonné.Vous devrez rebâtir un village, recruter les meilleurs hommes et les meilleures femmes, et partir à la guerre.Il s'agit d'un jeu tactique au tour par tour, développé par le studio Artic Hazard et édité par Tripwire, qui sortira cette année sur PC, sur Steam. Il sortira aussi sur PS5 et Xbox Series.Les combats tactiques prendront en compte les particularités du terrain et chaque guerrier aura ses propres compétences.Une nouvelle vidéo dévoilant l'histoire du jeu a été mise en ligne.