Above the Snow, un jeu de gestion de station de ski

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 10:05:00 par Cedric Gasperini

La meilleure partie du Saint-Bernard, c'est le tonneau

Développé par Above the Desk, un tout nouveau studio indépendant, et édité par Wandering Wizard, Above the Snow sortira sur PC, via Steam ,. Le jeu est attendu pour la première moitié de l'année 2026.Vous allez, y construire, puis gérer, une station de ski. Nous sommes dans les années 60 et tout reste à faire. Il faut créer des bâtiments pour recevoir mais aussi occuper vos vacanciers. Vous devrez aussi gérer la création de refuges pour alpinistes. Le tout dans une ambiance assez pesante puisque l'hiver est particulièrement rude et tout le monde attend une énorme avalanche. Résultat, les journalistes sont là...Vous devrez recruter le bon personnel. Faire attention aux saboteurs. Vous occuper aussi du bien-être de vos employés...Bref, le ski, ça peut rapidement devenir galère... Heureusement, votre chien Brutus est là pour vous remonter le moral...