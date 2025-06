Lost Rift : Survie à plusieurs sur une île pas si déserte...

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mourir, c'est mieux entre amis

Lost Rift est un jeu de survie développé par People Can Fly, un studio polonais, et dont la sortie est prévue cette année, sur PC, sur Steam . Vous pouvez d'ores et déjà y télécharger une démo, histoire de tâter du jeu avant sa sortie.Seul ou en équipe jusqu'à 5 joueurs, vous allez tenter de survivre sur une île déserte... pas si déserte que ça puisque des monstres y ont élu domicile. Et d'autres joueurs aussi, pas forcément amicaux.Le jeu proposera en effet du jeu coop ou du jeu versus par équipe.En tout cas, votre survie passe aussi par l'exploration, la récolte de ressource et la construction d'un abri. Sécurisé, l'abri... on vous dit qu'il y a des créatures pas très gentilles qui rôdent...Ah, j'oubliais. Il faudra aussi faire face à une météo capricieuse. Attention, donc, aux ouragans.