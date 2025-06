The Expanse: Osiris Reborn, un nouveau RPG signé Owlcat Games

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 09:55:00 par Cedric Gasperini

Ça sent bon

Studio reconnu grâce à ses jeux de qualité tels que de Pathfinder : Wrath of the Righteous et Warhammer 40,000 : Rogue Trader, Owlcat Games a annoncé son nouveau projet, The Expanse : Osiris Reborn.Il s'agira d'un Action-RPG se déroulant dans l'univers de la série TV The Expanse, disponible sur Amazon Prime Video.Le jeu vous propose d'incarner un mercenaire de Pinkwater Security. Lors d'un séjour sur l'astéroïde Éros, vous allez vous retrouver pris au piège d'un confinement et plongé en pleine conspiration qui s'étend jusqu'aux confins du système solaire.Vous pourrez incarner un Terrien, un Martien ou un Belter et prendrez les commandes du vaisseau le plus avancé du système qui vous servira de hub. Vous recruterez votre équipage, chacun avec un passé et des motivations différents, qui auront un impact sur l'histoire.Les combats tactiques se feront par escouades de 3 personnages, à diriger.Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.