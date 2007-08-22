Dernières actus
Publié le Jeudi 9 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Asus ROG Zephyrus G14 2025
Une petite mise à jourThéo s'est à nouveau retourné les manches pour nous tester un nouveau PC portable. Il s'agit de l'Asus ROG Zephyrus G14 2025, un modèle qu'il connaissait déjà pour avoir posé les mains sur les versions antérieures.
Notre testeur a donc lancé les jeux les plus exigeants du moment pour mettre le PC à l'agonie et le pousser dans ses derniers retranchements.
Tout y est passé : Minecraft, Candy Crush, le Solitaire...
Il est comme ça, Théo. Il ne recule devant rien pour pousser son test au maximum...
