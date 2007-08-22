Dernières actus
Publié le Dimanche 9 novembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Il était où, hein, le youki ?Cette semaine, j’ai assisté à une scène assez étrange. Alors que je gambadais dans la rue… oui parce qu’un coup je gambade, un coup je virevolte, un coup je me traîne comme une loque, ça dépend de mon état… bref, alors que je gambadais dans la rue, disais-je, j’ai croisé une vieille dame en train de promener son chien.
Oui, bon, jusque-là, rien d’étrange, je vous l’accorde.
La petite vieille (notez que l’expression est descriptive et non pas péjorative) était en chaussons.
Oui, bon, ça peut arriver. Les petits vieux, parfois, sortent en chausson pour plus de confort.
La petite dame (là encore, c’est uniquement descriptif, elle était assez petite) était en robe de chambre.
Oui, là encore, vous allez me dire que ça arrive fréquemment, que les personnes âgées, et pas seulement âgées d’ailleurs, sortent promener leur chien en robe de chambre, voire chercher leur pain dans cette tenue, surtout le dimanche matin.
Et quand bien même nous n’étions ni dimanche, ni le matin, mais en pleine semaine et sous le coup de 18h, bah, qui sommes-nous pour juger des tenues vestimentaires des autres, n’est-ce pas ? Si, si, regardez comment vous vous habillez et convenons-en, vous avez souvent des goûts de merde en matière vestimentaire.
Mais bref, revenons à notre petite vieille dame. Elle parlait à son chien. Le faisait s’arrêter près des réverbères ou de certains coins d’immeubles pour qu’il fasse ses besoins et l’encourageait dans cette tâche ô combien ardue, semblait-il, pour son compagnon à quatre pattes, dont je n’ai pas réussi pour autant à saisir le nom.
Là encore, vous vous demandez ce qu’il peut bien y avoir d’étrange. Une personne âgée qui parle toute seule, c’est surtout le symbole de la solitude au milieu d’une société de plus en plus individuelle.
Sauf que… si maintenant je vous dis qu’il n’y avait pas de chien au bout de la laisse… Que notre chère petite vieille dame promenait une laisse vide… vous comprenez désormais l’étrangeté de la scène ?
Si certains passants semblaient décontenancés, légèrement amusés de la situation, certains riverains semblaient bien la connaître et la saluaient avant de poursuivre leur route. Elle ne répondait que par un grommellement mi-amical, mi-agacé, à leur sollicitation.
Personnellement, j’ai pris le parti de la saluer moi aussi, quand bien même je ne la connaissais pas. Et j’ai eu le même grommellement. Je me suis demandé un moment ce qu’il se passerait si je m’arrêtais pour caresser son chien. Est-ce qu’elle se mettrait à m’invectiver ? Est-ce qu’elle tirerait la laisse en demandant à son chien de ne pas fricoter avec des inconnus ? Je me suis même imaginé qu’elle me regarderait avec de grands yeux étonnés pour me lancer un « mais vous êtes stupide ou quoi ? Vous voyez bien qu’il n’y a pas de chien au bout de cette laisse ! » avant de reprendre sa route et repartir dans sa promenade canine imaginaire. Je me serais alors senti particulièrement crétin. Mais réellement amusé.
J’ai poursuivi ma route, moi aussi un peu décontenancé, mais avec un sourire, toutefois, de cette rencontre improbable.
Et je me suis même souhaité, moi aussi, dans mes dernières années, déambuler dans la rue en pyjama, à promener mon youki imaginaire dans la rue. Parce que la scène était folle. Et notre quotidien manque tellement de folie, que si je peux lui en apporter un peu, ce n’est pas un brin de ridicule qui va m’en empêcher.
Sinon, Halloween est enfin terminé. Les boutiques rangent les invendus sanguinolents et les remplacent par les nouveautés scintillantes. Noël arrive à grands pas. Et c’est tant mieux. C’est ma période de l’année préférée.
J’attends désormais avec une impatience non feinte d’aller chercher mon sapin. Mon précieux sapin. Mon précieux. Mon préciiiiiiiiiiieux.
Patience mon précieux. C’est pour bientôt.
Smiley Bisou. Gollum. Cœur. Cœur. Aubergine.
