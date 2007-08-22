Dernières actus
(Noël) Silverlit Flybotic stunt...
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC (...
GTA VI repoussé au 19 novembre ...
Publié le Samedi 8 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Poupées volantes L.O.L. Surprise Magic Flyers Fairies
Fée qui voleOffrez une grosse boule, un peu comme une boule de cristal à votre enfant. A l'aide de sa baguette magique, il va ouvrir cette boule comme une fleur s'ouvre et une petite fée va s'envoler.
Il suffira ensuite de contrôler la fée avec la main (facile) ou la baguette (plus difficile).
Il existe plusieurs modèles de petites fées à collectionner.
C'est rigolo, assez amusant, il suffit de recharger régulièrement la fée pour qu'elle vole à nouveau, bref, c'est très simple à utiliser et ça fait son effet. Attention, c'est assez fragile et mieux vaut éviter de le donner à un enfant trop jeune.
Mais franchement, ça fonctionne mieux que ce à quoi je m'attendais et c'est vraiment accessible, facile à manoeuvrer. Bref, une petite fée qui vole, c'est le bonheur assuré.
Éditeur : L.O.L.
Age conseillé par la rédaction : 9+
Prix : env. 34,99 €
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible
- Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs
- Syberia Remastered est sorti
- The Last Caretaker est sorti en accès anticipé
- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)