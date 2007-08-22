Dernières actus
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
GTA VI repoussé au 19 novembre 2026
Aux chiottes !Ce n'est pas vraiment une surprise puisque nos différents contacts nous avaient déjà prévenu que ça sentait mauvais pour le printemps 2026... mais c'est désormais officiel : GTA VI ne sortira pas en mai 2026.
Le jeu a été une nouvelle fois repoussé pour le 19 novembre 2026.
Ça tombe bien, il se passe plein de choses le 19 novembre. C'est la fête nationale de la Principauté de Monaco. C'est la Saint Tanguy. Et la Saint Eudes.
C'est surtout la Journée internationale des hommes.
Mieux. C'est la Journée mondiale des toilettes.
Bref. En espérant que le jeu ne soit pas à chier... Il faudra patienter un an de plus avant de mettre les mains dessus. En attendant un nouveau report ?
