Publié le Samedi 8 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Silverlit Flybotic stunt drone
Envole-toiFacile à piloter, idéal pour débuter dans le maniement de drone, le Silverlit Flybotic stunt drone est un drone à quatre hélices qui propose le décollage et l'atterrissage automatiques, le vol stationnaire, 3 vitesses, des acrobaties à 360° en pressant un seul bouton...
Il est livré avec deux batteries pour un temps de jeu doublé, et avec une télécommande à deux sticks et 8 boutons pour différentes options. La connexion est en 2,4 GHz.
Et effectivement, c'est vraiment simple à piloter. A tel point que même si la recommandation officielle est 14+ pour ce "jouet", les plus jeunes devraient quand même réussir à s'en sortir.
Le prix est abordable, le drone est relativement résistant aux chocs (toute proportion gardée, bien entendu, selon la hauteur de chute et le type de sol sur lequel il atterrit)... bref, c'est un chouette drone, avec lequel on se fera vraiment plaisir.
Éditeur : Silverlit Flybotic
Age conseillé par la rédaction : 10+
Prix : env. 39,99 €
