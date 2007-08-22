Dernières actus
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Perds pas la bouleÇa faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la petite bouboule jaune gobeuse de bonbons et harcelée par les fantômes venir titiller nos manettes.
Pour un nouvel épisode, il faudra attendre un peu, mais au moins, les fans pourront se mettre sous la dent ce remaster du jeu d'aventure sorti en 2003.
Avec toujours, les mêmes interrogations : ce remaster vaut-il le coup ? A-t-il été réalisé avec soin ? Le jeu est-il encore sympa à jouer ? Pac-Man va-t-il mettre enfin un slip ?
Tant de questions dont vous trouverez les réponses (enfin, peut-être pas toutes) dans notre test.
