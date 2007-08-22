Dernières actus
(Noël) Hitser Music Bingo
Une histoire de tubesVersion électronique de Hister Bingo, le Hitser Music Bingo vous replonge dans 100 ans de musique... Le jeu contient un plateau avec une boule à facettes à mettre au milieu et différentes cartes. Sur chaque catégorie du plateau, vous placez les cartes correspondantes. Vous prenez une carte-réponse, où il faudra inscrire les réponses, sachant qu'elle fait aussi office de carte bingo des couleurs.
Faites tourner la boule Disco située au milieu du plateau. Elle va vous donner la catégorie. Scanez la carte située en haut du paquet à l'aide de votre smartphone. Appuyez sur la boule à facettes, qui va jouer la musique. Vous avez alors 25 secondes pour trouver la bonne réponse.
Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez cocher une case correspondant à la couleur de la catégorie. Le but est de cocher les cases de toute une ligne sur votre carte pour gagner.
Les catégories sont : l'année à 2 ans près, à 4 ans près, chanson sortie avant ou après l'an 2000, trouver la décennie ou si elle est chantée par un groupe ou pas un chanteur seul.
Le plateau a deux faces : débutant ou expert.
Condition sine qua non : il faut aimer la musique. Ensuite, c'est amusant, parfois assez difficile, mais globalement, on passe un bon petit moment avec ce jeu qui fait, du même coup, redécouvrir quelques hits qui iront tout droit dans votre playlist après la partie.
Éditeur : Jumbo
Age conseillé par la rédaction : 16+
Prix : env. 34,90 €
