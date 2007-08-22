Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 8 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Pas mal de jeux gratuits ce week-end

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Kingdom Come Deliverance II est gratuit ce week-end
  • Les jeux PlayStack sont en soldes
  • Inn Tycoon
  • Dawn of Man
  • Wartales est gratuit ce week-end
  • Cities Skylines II est gratuit ce week-end
  • Darwinia
  • Assassin's Creed Origins
  • JDM: Japan Drift Master
  • Sonic Frontiers
  • Kingdom Come Deliverance
  • Assassin's Creed Shadows
  • Resident Evil Village
  • GTA IV Episodes from Liberty City
  • Resident Evil 4
  • GTA The Trilogy
  • ASKA
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
