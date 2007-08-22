Dernières actus
(Noël) Poupées volantes L.O.L....
(Noël) Silverlit Flybotic stunt...
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Samedi 8 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Pas mal de jeux gratuits ce week-endSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Kingdom Come Deliverance II est gratuit ce week-end
- Les jeux PlayStack sont en soldes
- Inn Tycoon
- Dawn of Man
- Wartales est gratuit ce week-end
- Cities Skylines II est gratuit ce week-end
- Darwinia
- Assassin's Creed Origins
- JDM: Japan Drift Master
- Sonic Frontiers
- Kingdom Come Deliverance
- Assassin's Creed Shadows
- Resident Evil Village
- GTA IV Episodes from Liberty City
- Resident Evil 4
- GTA The Trilogy
- ASKA
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible
- Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs
- Syberia Remastered est sorti
- The Last Caretaker est sorti en accès anticipé
- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)