- Dragon Ball Z Kakarot pousse la chansonnette

Publié le Jeudi 19 décembre 2019 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

N'oubliez pas les paroles

Dragon Ball Z Kakarot sortira le 17 janvier prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Vous allez donc pouvoir suivre l'histoire de Goku, ses amis, ses ennemis, son coiffeur, son tailleur, mais aussi retrouver la chanson culte du générique de l'anime Dragon Ball Z.Cha-La Head-Cha-La fera partie de la cinématique d'ouverture du jeu.Et on la retrouve dans la nouvelle bande-annonce. Ça reste quand même bien de la merde, en fait.