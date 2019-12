- TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 s'améliore

Publié le Jeudi 19 décembre 2019 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mieux est l'ennemi du moins bien

Alors que le premier opus est sorti l'année dernière, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 est annoncé pour le premier semestre 2020. Sur consoles et PC.Au menu, tout plein d'améliorations, dixit les développeurs : physique de la moto retravaillée pour un comportement plus réaliste encore. Effet gyroscopique, effet guidonnage, ressenti des freins et amortisseurs amélioré pour tenir compte des aspérités de la route...Le jeu intègrera également l'usure des pièces, la température des penus, freins, suspensions, moteur...Pour rappel, la course TT Isle of Man se déroule sur l'île de Man et consiste à parcourir 60 Km sur des routes, au milieu des villages, champs, forêts..