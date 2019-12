- Slitherine solde jusqu'à -90% ses jeux

Publié le Jeudi 19 décembre 2019 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

C'est Nöel, quoi

Si vous aimez les jeux de stratégie et les wargames, voire les 4X, vous devriez aller jeter un oeil du côté de Slitherine . L'éditeur vient de lancer ses soldes d'hiver.Jusqu'au 12 janvier, vous aurez jusqu'à -90% sur la quasi-totalité de leur catalogue.BattleStar Galactica Deadlock, Close Combat, Ancient Rome, Warhammer 40,000 Gladius, Field of Glory II, Strategic Command, Wars of Succession, Order of Battle, Polaris Sector, Gettysburg, Scourge of War, Afghanistan'11, Warhammer 40,000 Sanctus Reach, Panzer Corps, Heroes of Normandie, Battle of the Bulge...Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Et sur PC, Xbox One et PS4.