- Conan Chop Chop pour le 25 février

Publié le Jeudi 19 décembre 2019 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Robert se retourne dans sa tombe

Développé en Australie, un pays habitué aux grosses chutes de neige, par le studio Mighty Kingdom et édité par Funcom, l'éditeur norvégien, un pays habitué aux déserts arides, Conan Chop Chop est annoncé pour le 25 février 2020.Ce jeu d'action-aventure un brin délirant est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Il pourra être joué en solo ou en coop. Une sorte de Rogue-like façon Conan...