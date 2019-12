- Call of Duty: Modern Warfare, le carton plein

Publié le Jeudi 19 décembre 2019 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Des dollars par milliards

La franchise Call of Duty, en perte de vitesse ces dernières années, semble avoir retrouvé un nouveau souffle avec le reboot de Modern Warfare.Activision a annoncé que cet opus est le plus joué en multijoueur de toute la série, sur cette génération de consoles. Et ce en heures totales passées sur le jeu, en temps moyen par joueur et en nombre de joueurs par jour.Mieux encore : le jeu a dépassé la barre du milliard de dollars de ventes dans le monde.Et sinon, la saison un continue :