- Bright Memory: Infinite, un FPS beau et flippant à la fois ?

Publié le Jeudi 19 décembre 2019 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

La nouvelle bande-annonce ne lui rend pas hommage

On vous le rappelle, Bright Memory est un FPS développé par un seul homme, sous l'égide de FYQD Studio. Le jeu est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam. La version finale est prévue pour la fin de l'année 2020.Le jeu devait être proposé au fil du temps, par épisodes, mais devant le succès de l'accès anticipé, le développeur a décidé de modifier ses plans : Bright Memory restera une sorte de "démo" qui n'évoluera plus (ou du moins, plus beaucoup) tandis que le jeu entier est rebaptisé Bright Memory Infinite et devient un plus gros projet. Ceux qui ont acheté leur clef pour l'accès anticipé ne seront pas lésés pour autant : ils recevront gratuitement le jeu complet Bright Memory Infinite.L'histoire change légèrement aussi. Elle se déroule en 2036. Dans le ciel, un étrange phénomène fait apparaître des monstres et entités démoniaques...Allez, hop, nouvelle bande-annonce :