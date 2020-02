Destiny 2 : Le Jugement d'Osiris de retour le 13 mars

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

En attendant Destiny 3 en 2021 ?

Bungie a annoncé le retour du mode Le Jugement d'Osiris dans Destiny 2. Ce mode PvP reviendra le 13 mars prochain, dans le cadre du lancement de la nouvelle saison, baptisée Saison des Dignes.Le Jugement d'Osiris est un mode PvP en 3 contre 3 et débarquera avec quelques armures, quelques armes et plusieurs cartes issues du premier jeu Destiny, à savoir le Chaudron, l'Exode bleu et Anomalie.Une vidéo a été dévoilée pour l'occasion.