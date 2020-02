Hotshot Racing, un jeu de courses à l'ancienne

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Simple et efficace ?

Développé par Sumo Digital et Lucky Mountain Games, Hotshot Racing est un jeu de courses de type arcade, qui s'inspire des jeux des années 90. Et de citer des titres comme Ridge Racer, Outrun et Virtua Racing comme références.Le jeu sortira prochainement sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. On nous annonce du 60 images par seconde, la possibilité de jouer seul ou à 4 en ligne ou en local en écran splitté, via 16 circuits, tout un tas de véhicules, et différents modes de jeu.Une vidéo a été dévoilée pour l'occasion. On vous laisse la découvrir en attendant d'en savoir plus, ou du moins de recevoir un code pour le tester.