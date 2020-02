Le marché du jeu vidéo en France en légère baisse

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Avec deux s

FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Mario Kart 8 New Super Mario Bros U Deluxe Luigi's Mansion 3 Pokémon Zpée Super Mario Party The Legend of Zelda Breath of the Wld Minecraft: Nintendo Switch Edition

Après 6 ans de croissance, le marché du jeu vidéo connaît une légère baisse de 2,7%. Une baisse qui s'explique logiquement par l'arrivée des nouvelles consoles l'année prochaine. Et, comme on le souligne aussi chez Gamalive, par une année pas si terrible que ça en termes de sorties, parce que bon, faut pas déconner quand même, mais 2019, c'était un peu pourrave niveau blockbusters qui ont tout déchiré.Le marché consoles représente 2,5 milliards d'euros. Le marché hardware, lui, est à 3,3 milliards d'euros, en comptant les PC et consoles.Quant au mobile, il génére 1,2 milliards d'euros. Car oui, contrairement à certains pays d'Asie, le jeu mobile est moins fort en France que le jeu PC et consoles, en termes de pépettes.Au final, le chiffre d'affaire du jeu vidéo en France est de 4,8 milliards d'euros.Sur ce chiffre d'affaire, les ventes de jeux consoles dématérialisés dépassent les ventes physiques (19% contre 14%) ce qui prouve que vous ne revendez plus vos jeux et ce sera bien fait pour votre gueule si la PS5 et la Xbox Series X n'ont plus de lecteur Blu-Ray.La console représente 48% du CA, le PC 15% et le mobile 37%.Les jeux les plus vendus sont, et c'est bien triste :Vous avez dit Nintendo ?Tout le résumé est à télécharger ici