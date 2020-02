Jump King : un jeu pour aller sauter la princesse

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Au sens propre comme au figuré

L'éditeur UKIYO Publishing et le développeur Nexile sortiront Jump King sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch courant 2020. Il s'agit d'un jeu de plateformes dans lequel vous allez devoir escalader une tour, à grands renforts de sauts.Le but est d'aller sauver une princesse, retenue captive en haut de cette tour, et qui a la réputation d'avoir le feu au cul.. Autant vous dire que vous n'allez donc pas sauter que la tour.Le jeu est présenté comme exigeant et particulièrement difficile par ses créateurs.On vous en reparlera parce qu'on aime aussi, nous, sauter des princesses.