Fuser, un nouveau jeu musical signé Harmonix Studios

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'après Rock Band

50 Cent – In Da Club

Billie Eilish – bad guy

Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper

The Chainsmokers ft. Daya – Don’t Let Me Down

The Clash – Rock the Casba

Fatboy Slim – The Rockafeller Skank"

Imagine Dragons – Thunder

Balvin & Willy William – Mi Gente

Lady Gaga – Born This Way

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus –Old Town Road (Remix)

Lizzo – Good As Hell”

LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem

Migos – Stir Fry

Post Malone – Better Now

Smash Mouth – All Star

Warren G & Nate Dogg – Regulate

Harmonix Music Systems, développeur à qui l'on doit la saga Rock Band, sortira cette année un nouveau jeu musical. Il s'agit de Fuser, prévu sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PCDans le jeu, les joueurs pourront contrôler la musique et fusionner les chansons. On nous annonce des morceaux douloureux pour les oreilles, puisqu'ils seront signés Billie Eilish, qui je vous le rappelle vient de signer l'une des pires chansons de la saga James Bond, The Chainsmokers, inconnu au bataillon, Imagine Dragons, ça peut passer, Lil Nas X, le "Nas" se prononce "Naze", Lizzo, là aussi inconnu mais avec un nom pareil, ça ne doit pas être bien brillant, Migos, idem et Post Malone, dont on attend et on attendra longtemps je pense un morceau potable, pour ne citer qu'eux.Voici quelques-uns des morceaux inclus, et une vidéo en prime.