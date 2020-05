La Paris Games Week 2020 annulÃ©e

Publié le Jeudi 7 mai 2020 à 14:10:22 par Cedric Gasperini

Un salon de plus en moins

Dans un grand moment de confiance et l'avenir et de persuasion d'un retour à la normale prochain, les organisateurs de la Paris Games Week ont décidé d'annuler l'édition 2020 qui devait avoir lieu du 23 au 27 octobre prochain.Les causes évoquées sont la complexité de l'organisation au niveau technique et logistique face au contexte actuel.Une décision étonnante à 5 mois de la date de l'évènement, qui pourrait sembler prématurée, mais qui est sans doute liée aux frais de réservation à engager d'ores et déjà sans certitude qu'il pourra bien avoir lieu.En tout cas, côté salons, l'année 2020 sera une année blanche. Pour le jeu vidéo.