(TEST) Cannibal Cuisine (PC, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 20 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ne courez pas avec un couteau les enfants

Si on tombait face à une tribu cannibale, Riwan serait le premier à se faire bouffer. Ne cherchez pas. Même s'il est accompagné de trois obèses, deux culs-de-jatte et trois aveugles, ce serait le premier à se faire capturer et bouffer. Parce qu'il a un bon fond et une bonne nature. Il irait directement discuter avec eux et voir s'il peut faire ami-ami.On a donc essayé de le pervertir un peu en lui donnant Cannibal Cuisine à tester. Pour qu'il découpe des gens et les fasse cuire.Ça n'a pas été une réussite...