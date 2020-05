- Mortal Kombat 11 : Aftermath présente Robocop contre Terminator

Publié le Vendredi 22 mai 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le duel mythique

Warner Bros Games met le paquet sur la sortie du premier DLC de Mortal Kombat 11, Aftermath, prévu pour le 26 mai au prix presque prohibitif de 39,99 €, sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.Cette extension proposera trois nouveaux personnages : Fujin, le Dieu du vent, protecteur du royaume Terre, Sheeva, mi-humaine/mi-dragon aux quatre bras qui appartient aux Shokans, et Robocop.On avait déjà Terminator, on a maintenant Robocop. Donc les deux vous pouvoir se maraver la tête... La preuve dans une nouvelle vidéo.Pour rappel, en même temps que cette extension, une mise à jour gratuite sera déployée et ajoutera de nouvelles arènes dont l'arène du Bassin d'acide et celle de la Chambre des âmes, les Stage Fatalities, des coups de grâce qui utilisent l'environnement et les Friendships. De retour venus tout droit des années 90, les Friendships permettent au joueur d'éliminer ses adversaires moins violemment. Et avec humour.