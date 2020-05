Publié le Vendredi 22 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un bon petit roguelike

Déjà sorti sur PC sous le même nom, mais sans le petit + à la fin, Demon's Tier+ sort sur PS4, PS Vita, Xbox et Nintendo Switch le 9 juin prochain. La sortie PS Vita est uniquement aux USA mais bon, hein, si vous la voulez vraiment, vous arriverez bien à vous débrouiller...Ce RPG Roguelike a été largement remanié et amélioré depuis sa sortie PC, dixit les développeurs. Il vous proposera d'aller friter du démon dans des donjons, en choisissant l'un des 8 personnages et avec la possibilité de jouer à 2 en coop (sauf sur PS Vita).Niveaux aléatoires, twin-stick shooter, mort permanente et j'en passe sont aussi de la partie.